За сутки в России подтвердили 771 случай коронавирусной инфекции

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
За последние сутки в 29 регионах России подтвердили 771 новый случай коронавирусной инфекции, сообщает Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
Большинство случаев заражения зарегистрировано в Москве – 595. В Московской области COVID-19 заболели 43 человека, в Санкт-Петербурге – 22, в Нижегородской области – 13, в Ленинградской области – 11, в Дагестане – 10, в Калининградской области и Пермском крае – по 7.
В Ставропольском крае зарегистрировали 5 случаев, столько же в Оренбургской и Свердловской областях, Бурятии, Красноярском крае. В Липецкой, Мурманской, Ростовской и Иркутской областях – по 4. В Вологодской области – 3.
В Калужской области, Коми, Северной Осетии, Башкирии, Республике Марий Эл, Самарской области, в Ямало-Ненецком АО и Омской области – по 2 новых случая заражения. В Белгородской области, Адыгее и Алтайском крае – по 1.
Всего в России зарегистрировано 3548 случаев коронавирусной инфекции в 76 регионах. Выписаны по выздоровлении за сутки 45 человек, 25 из них – в Москве. Итого выписаны из больниц 235 человек.
За сутки умерло 6 пациентов с коронавирусом: в Москве – 3, Московской области, Пермском крае и Чечне – по 1. Летальных случаев за весь период 30.
29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.
Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.
По данным ВОЗ, в мире заражено уже более 827 тысяч человек, свыше 40 тысяч скончалось.
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