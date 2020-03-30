Дело возбуждено против жителя Крыма из-за заражения коронавирусом медика

11:25
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Первое уголовное дело возбуждено против зараженного коронавирусом жителя Крыма, который нарушил режим самоизоляции. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника полиции республики Александра Смаглина.
В отношении нарушителя режима самоизоляции возбуждено дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Руководитель управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила, что зараженный коронавирусом житель Крыма пришел в медицинский центр, где заразил медика. Она добавила, что нарушителю был предписан режим самоизоляции, который он проигнорировал.
С 17 марта в Крыму и Севастополе из-за коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, закрыты кафе, часть магазинов, бассейны, салоны красоты, парки, музеи.
В настоящий момент в Крыму на самоизоляции из-за выявленного коронавируса находятся порядка пяти тысяч человек, в больницах – больше 100 пациентов.
11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших, вылечились 64 человека.
Какое наказание могут ввести за нарушение режима самоизоляции
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