Число заразившихся коронавирусом в РФ превысило 1,5 тыс человек

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

За последние сутки в России зарегистрировано 270 случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и распространению коронавируса в Москве.

Всего в России зарегистрировано 1534 случаев заражения коронавирусом в 26 регионах страны. За последние сутки выписаны из больниц 15 человек, за весь период выписано 64 человека.

Общее количество летальных случаев выросло до восьми. Из них шесть в Москве, один в Петербурге и один в Оренбургской области.

В столице число заразившихся коронавирусом достигло 1014 человек. Из них 152 человека в возрасте от 18 до 65 лет и 32 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 13 детей.

Оперштаб сообщает, что все пациенты и контактирующие с ними люди находятся по медицинским контролем. Отмечается, что 13 пациентов в последние две недели посещали европейские страны.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостановили работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.