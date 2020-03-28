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Москва 24

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Общество

09:02

Более 166 тысяч человек в РФ находятся под наблюдением из-за коронавируса

медицина общество безопасность

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российские медики отслеживают состояние 166,7 тысячи человек в качестве меры профилактики распространения коронавируса COVID-19 в стране. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 год находилось 250 989 человек, по состоянию на 27.03.2020 под контролем остаются 166 739 человек", – заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также подчеркнули, что из более чем 249 тысяч тестов на коронавирус 223 тысячи приходятся на лаборатории Роспотребнадзора. Оставшееся число проверок было сделано в региональных лабораториях медицинских организаций.

Ранее в субботу, 28 марта, в Роспотребназдоре призвали ограничить контакты детей с другими людьми, а также не посещать с ними общественные места. Если же решено отправиться на прогулку в парк, то следует избегать общения с другими отдыхающими.

По данным на 27 марта, в России зафиксировано 1036 случаев заражения коронавирусом. Четыре человека скончались в результате инфицирования COVID-19. 45 человек выздоровели.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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