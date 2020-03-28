В общественном транспорте Москвы прекратили вещание на медианосителях

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Вещание на всех медианосителях общественного транспорта временно прекратили в столице в 28 марта 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу городского департамента транспорта.
"С сегодняшнего дня мы отключили все вещание на всех медианосителях в транспорте", – объявило ведомство в telegram-канале.
В департаменте также сообщили, что за минувший день в Московском метрополитене было выявлено 444 человека с повышенной температурой. Дептранс призвал горожан не ездить по городу и оставаться дома.
Ранее сообщалось, что на неделе с 28 марта по 5 апреля наземный общественный транспорт, метро, МЦК и МЦД будут работать по графику выходного дня. Обычный режим поездок сохранится только на ночных маршрутах.
25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране.
В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.
В транспорте временно отменены льготы. Это коснется студентов колледжей и вузов, а также людей, которых глава города призвал соблюдать режим самоизоляции.
Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.
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