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Михаил Мишустин призвал распространить на все регионы принятые в Москве ограничения. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим считаю необходимым распространить на все регионы страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и Московской области", – сказал Мишустин.

Он отметил, что введенные ограничительные меры могут сработать только в случае их неукоснительного исполнения гражданами страны. Россиян Мишустин призвал отнестись к ограничениям с пониманием и временно отказаться от развлечений и поездок.

"Без превентивных мер нам не обойтись, и продиктованы они не желанием в чем-то ограничить людей, а необходимостью сократить любые перемещения, отменить поездки, которые не вызваны крайними обстоятельствами", – отметил премьер-министр.

25 марта Владимир Путин объявил период с 30 марта по 3 апреля нерабочим с сохранением зарплаты. Решение было принято в связи с необходимостью предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса в стране. Песков добавил, что нерабочая неделя не скажется на графике выходных.

В связи с нерабочей неделей с 28 марта по 5 апреля в столице приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые и другие предприятия общественного питания. То же касается объектов розничной торговли.

Временно закрываются крупные парки, горожанам перестанут предоставлять услуги, которые требуют личного присутствия человека.

В транспорте временно отменены льготы. Это коснется студентов колледжей и вузов, а также людей, которых глава города призвал соблюдать режим самоизоляции.

Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.

По последним данным ВОЗ, в мире коронавирусом заражено уже более 460 тысяч человек, свыше 20 тысяч скончалось. В России количество инфицированных перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом.

