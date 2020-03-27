В Москве зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом

Фото: Москва 24/Никита Симонов

За сутки в столице зафиксировали 157 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в Оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.

Всего в городе выявлено 703 случая заражения. Все заболевшие, а также контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением медиков.

За сутки от коронавируса выздоровели еще три пациента. Всего в столице выписали уже 18 человек. Число умерших из-за коронавируса увеличилось до трех человек.

Общее число заболевших коронавирусом в России перевалило за тысячу, достигнув 1036 человек. Новые случаи заражения коронавирусом зафиксированы в 16 регионах страны. Помимо Москвы, 8 случаев выявили в Подмосковье, еще 12 выявлено в Крыму. Число вылечившихся увеличилось на 7 человек, до 45.

26 марта в московском метро выявили 250 человек с температурой. В Депздраве рекомендовали пассажирам оставаться дома.

Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением зарплаты. Мэр Москвы ввел на этот период ограничения по работе ресторанов, кафе, магазинов и парков.

Сергей Собянин попросил граждан воздержаться от общения с пожилыми родственниками или знакомыми. Он призвал их соблюдать домашний режим: москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями являются уязвимой группой по COVID-19.