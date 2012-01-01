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Собянин поздравил жителей столицы с Днем московского транспорта

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Собянин отметил рост загруженности дорог после снятия ограничений

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