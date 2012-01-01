-
Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА
-
ООН отреагировала на слова Трампа о возможном объявлении Ормузского пролива частью США
-
В Минпросвещения заявили, что оценку за поведение в школах будут ставить по 4 критериям
-
Организованных туристов из РФ в Индонезии в момент землетрясения не было
-
Софья Митрофанова назначена исполняющим обязанности ректора МГИК
-
Движение в Проектируемом проезде № 2257 ограничат с 15 августа
-
Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА
-
ООН отреагировала на слова Трампа о возможном объявлении Ормузского пролива частью США
-
В Минпросвещения заявили, что оценку за поведение в школах будут ставить по 4 критериям
-
Организованных туристов из РФ в Индонезии в момент землетрясения не было
-
Софья Митрофанова назначена исполняющим обязанности ректора МГИК
-
Движение в Проектируемом проезде № 2257 ограничат с 15 августа
Видео сегодня
Проезд на СИМ запретили на Пушкинской набережной в Парке Горького
-
11:37
Один человек погиб в ДТП с экскурсионным автобусом во Вьетнаме
-
11:37
Кобяков рекомендовал Западу следить за выступлением Путина на ВЭФ
-
11:20
Суд заключил под стражу обвиняемого в убийстве девочки под Ростовом
-
11:16
Два человека обратились за медпомощью после ракетной атаки на Самарскую область
-
11:10
Путин назначил Люкманова послом России в Египте
Программы
Москва 24
-
11:00
11 человек пострадали при пожаре в многоэтажном доме в Омске
-
11:00
Организованных туристов из РФ в Индонезии в момент землетрясения не было
-
10:51
Прокуратура Подмосковья открыла горячую линию для пострадавших при атаке БПЛА
-
10:37
Собянин утвердил проект развития улично-дорожной сети в Мневниковской пойме
-
10:24
Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала августа
-
10:13
Софья Митрофанова назначена исполняющим обязанности ректора МГИК
-
09:56
Глава Самары сообщил о пострадавших после ракетной атаки ВСУ на регион
-
09:53
В Белом доме ответили на жалобы Украины о нехватке снарядов
-
09:41
ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ, пытавшихся высадиться на Кинбурнской косе
-
09:41
В Минпросвещения заявили, что оценку за поведение в школах будут ставить по 4 критериям
Город
-
14 августа, 17:47
14 августа, 17:47Более 46 тыс рабочих мест создадут в Москве по проектам КРТ
-
14 августа, 16:56
"Мосбилет" подготовил познавательные маршруты для семейного досуга
-
14 августа, 15:27
-
14 августа, 14:20
Две новые зоны отдыха у воды появились на северо-востоке столицы
-
14 августа, 13:39
Общество
-
10:24
10:24Минувшая ночь в столичном регионе стала самой холодной с начала августа
-
09:41
В Минпросвещения заявили, что оценку за поведение в школах будут ставить по 4 критериям
-
08:41
Теплая и облачная погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе
-
08:28
Более 56 миллионов доз вакцин от гриппа поставят в регионы России
-
08:24
Глава Росрыболовства назвал сложным ход лососевой путины в 2026 году
Экономика
-
00:54
00:54Швейцарский банк начал предупреждать россиян о закрытии их счетов
-
14 августа, 21:46
-
14 августа, 18:59
В ряде регионов РФ сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС
-
14 августа, 16:58
-
14 августа, 13:50
Решетников заявил, что российская экономика возвращается к росту
Видео
Россияне начали покупать вторые смартфоны из-за ограничений Apple
Истории
-
09:29
МККК отказался комментировать судьбу порядка 300 курян, пропавших после вторжения ВСУ
-
09:27
Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости
-
09:15
МЧС собирается усилить ответственность за управление судами в состоянии опьянения
-
09:12
Российские военные поразили склад с имуществом для ВСУ в порту Одесса
-
09:05
Движение в Проектируемом проезде № 2257 ограничат с 15 августа
Популярное
-
08:56
Не менее 20 человек погибли при землетрясении в Индонезии
-
08:42
598 украинских БПЛА сбиты над регионами России
-
08:41
Теплая и облачная погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе
-
08:34
Такаити не выразила раскаяния за войну в годовщину капитуляции Японии
-
08:28
Более 56 миллионов доз вакцин от гриппа поставят в регионы России
Картина дня
В мире
-
14 августа, 21:00
14 августа, 21:00На Украине подростков привлекли к ответственности за танцы под русскую музыку
-
14 августа, 19:35
-
14 августа, 16:41
-
08:24
Глава Росрыболовства назвал сложным ход лососевой путины в 2026 году
-
08:15
ООН отреагировала на слова Трампа о возможном объявлении Ормузского пролива частью США
-
08:03
Два человека пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье
-
07:58
Всемирная федерация стрельбы из лука сняла ограничения со спортсменов РФ
-
07:37
Около тысячи жителей Ростовской области остались без света из-за повреждения ЛЭП
-
07:29
Уголовное дело завели на журналиста FAZ из-за слов об убийстве русских – СМИ
-
07:13
Собянин сообщил об уничтожении уже 15 летевших на Москву беспилотников
-
06:57
Резервный борт отправили для пассажиров экстренно севшего в Красноярске самолета
-
06:37
Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 15 августа
-
06:18
Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировано у берегов Камчатки
Фотогалереи
-
05:56
Ракетный удар нанесен по предприятию в Самарской области
-
05:47
Рейс Пекин – Манчестер экстренно сел в Красноярске
-
05:33
Два человека погибли в результате землетрясения в Индонезии
-
05:14
Движение из Ярославля в сторону Москвы восстановлено
-
05:02
Собянин: средства ПВО сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву