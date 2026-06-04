Путин назвал условия завершения конфликта на Украине

Конфликт на Украине может завершиться в ближайшей перспективе, если Киев согласится на компромиссы. Об этом заявил Владимир Путин, отвечая на вопросы глав мировых информагентств на ПМЭФ.

Москва со своей стороны намерена достичь договоренностей мирными средствами на базе того, что обсуждалось с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

Говоря об обстановке на фронте, Путин отметил, Россия полностью взяла под контроль ЛНР, а также 85% ДНР. Российские войска продолжают наступление по всей линии боевого соприкосновения.

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