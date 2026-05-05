05 мая, 11:58

Минцифры РФ заявило, что согласовывает открытие "белого списка" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Минцифры РФ в оперативном порядке согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами запуск в Москве "белого списка" сайтов. Об этом заявили в ведомстве.

Сайты, которые войдут в данный перечень ресурсов, останутся доступными для пользователей даже в случае введения ограничений мобильного интернета. В ведомстве уточнили, что жителей и гостей столицы уведомят о старте работы "белого списка".

О временных ограничениях в работе мобильного интернета и СМС в Москве на время подготовки и проведения праздничных мероприятий в период с 5 по 9 мая ранее предупреждали сотовые операторы.

Утром 5 мая жители Москвы начали сообщать о сбоях в работе мобильного интернета. Поступали сообщения о невозможности отправки СМС, а также о проблемах с доступом к сайтам, которые относятся к "белому списку".

Москвичей предупредили об ограничениях мобильной связи с 5 по 9 мая

