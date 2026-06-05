Песков признался, что ему не нравится отвечать "без комментариев"

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков признался, что ему не нравится отвечать на вопросы фразой "без комментариев". Об этом он высказался в рамках блиц-опроса "Норм или стрем" в блогерской студии "VK Видео" в ходе ПМЭФ.

По словам пресс-секретаря российского лидера, подобные ответы он считает "стремом". К той же категории он отнес ситуации, когда его неправильно цитируют в СМИ.

В рамках этого же шоу Песков назвал ношение бороды "стремом", а "шикарные усы" счел "супернормом".

Кроме того, он признался, что не пользуется приложением TikTok. Представитель Кремля и ведущая опроса фигуристка Евгения Медведева пришли к выводу, что узнавать новости с помощью этого сервиса – "стрем".

