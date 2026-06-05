Песков назвал бороду "стремом", а усы – "супернормом"

Фото: kremlin.ru

Борода является "стремом", а усы "супернормом", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе ПМЭФ.

Он принял участие в блиц-опросе "Норм или стрем" блогерской студии "VK Видео". В ходе него у представителя Кремля спросили, как он относится к ношению бороды, на что он решительно ответил: "Стрем!"

После этого он ответил на вопрос, который прозвучал следующим образом: "Норм или стрем носить роскошные усы?"

"Это супернорм!" – сказал Песков.

Ведущая шоу, фигуристка Евгения Медведева, также спросила, считает ли пресс-секретарь российского лидера нормальным узнавать новости из TikTok. Песков отметил, что не пользуется этим приложением. Тогда они вместе с ведущей пришли к выводу, что узнавать через него новости является "стремом".

Ранее представитель Кремля заявил, что считает изюм лучшим перекусом для быстрого восполнения энергии. Он объяснил, что благодаря хорошему изюму глюкоза попадает в кровь в течение трех секунд. Кроме того, он очень питательный и содержит много сахара.

