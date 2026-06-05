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05 июня, 14:37

Мэр Москвы

Собянин: создадим первый в России центр испытаний аккумуляторов полного цикла

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России появится первый центр испытаний и сертификации аккумуляторов полного цикла. Соответствующий меморандум на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписали первый зампред правительства РФ Денис Мантуров, Сергей Собянин и гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, в рамках сотрудничества в области испытаний и сертификации систем накопления электроэнергии и их компонентов в ТиНАО на площадке "Красная Пахра" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" построят новый центр площадью пять тысяч квадратных метров.

Для его оснащения закупят 55 единиц высокотехнологичного оборудования. В реализацию проекта вложат более двух миллиардов рублей. Центр испытаний аккумуляторов полного цикла начнет работать в следующем году.

В данный момент в Красной Пахре на площади свыше 34 гектаров строятся два крупнейших завода по производству аккумуляторных батарей. После выхода на проектную мощность они смогут выпускать до 33 миллионов аккумуляторных ячеек в год. Привлеченные инвестиции в реализацию проектов – около 110 миллиардов рублей.

Новый центр испытаний аккумуляторов станет частью этого производственного цикла. Он позволит снизить себестоимость тяговых аккумуляторов, которые используются для электромобилей, тем самым увеличив экономическую привлекательность использования экологического транспорта.

Ранее Собянин, Лихачев и глава МЧС Александр Куренков осмотрели ход строительства заводов по производству аккумуляторных батарей в Краснопахорском районе ТиНАО. Мэр уточнял, что производство аккумуляторов призвано покрыть около двух третей потребности российского рынка. Процесс будет основан на отечественном оборудовании, в будущем там локализуют и все комплектующие.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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