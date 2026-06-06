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06 июня, 11:07

Мэр Москвы

Собянин рассказал о развитии системы травматологической и ортопедической помощи

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал в мессенджере MAX, как столица развивает систему травматологической и ортопедической помощи.
 
По словам мэра, каждый год стационарную помощь получают свыше 100 тысяч пациентов этого профиля. Для них была сформирована единая городская система травматолого-ортопедической помощи, в которую включена сеть многопрофильных медучреждений.
 
Помимо этого, в московских больницах появились новейшие технологии, в том числе системы интраоперационной 3D-реконструкции, которые помогают создавать точные трехмерные модели для хирургических вмешательств.
 
Особое внимание уделено развитию малоинвазивной хирургии. На данный момент основная часть операций на костях и суставах осуществляется через небольшие проколы и доступы до 2 сантиметров. Благодаря этому, как сообщил Собянин, пациентов выписывают из больниц уже через пару дней после хирургических вмешательств.
 
Кроме того, становятся доступнее и современные виды помощи. Например, за 2025 год было реализовано более 37 тысяч высокотехнологичных операций. При этом еще 15 лет назад их было не больше тысячи.
 
Также мэр рассказал, что с 2023 года медики в столице стали проводить с применением роботических установок эндопротезирование коленных суставов. Данная технология позволяет точно установить эндопротез, что напрямую влияет на долговечность его работы и скорость восстановления пациента.
 
Еще одним важным направлением является использование аддитивных технологий и 3D-печати. Для горожан со сложными травмами и тяжелыми болезнями суставов разрабатываются индивидуальные эндопротезы. В результате срок восстановления пациентов уменьшается практически в 4 раза – до 4–6 недель.
 
Мэр отметил, что основная задача московских врачей заключается в том, чтобы оперативно вернуть пациентов к полноценной жизни. Для комплексной реабилитации горожан больницы оснащают всем необходимым оборудованием.

Ранее Собянин сообщал, что в Москве почти на 40% выросло число высокотехнологичных, в том числе робот-ассистированных, операций по профилю "Хирургия". Мэр отметил, что такие операции менее травматичны, снижают риск осложнений, а также сокращают сроки восстановления пациентов.

При этом роботизированные операции стали ежедневной практикой в городских больницах. Робот-ассистированные системы помогают хирургу работать с высокой точностью в сложных труднодоступных зонах.

Собянин: число высокотехнологичных операций в Москве выросло почти на 40%

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