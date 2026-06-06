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06 июня, 09:00

Город

Сервис для помощи в получении архитектурных решений появился на "СтроимПросто"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На портале "СтроимПросто" начал работать новый сервис, помогающий сформировать полный пакет документов для получения архитектурно-градостроительного решения (АГР). Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

По его словам, новый инструмент поможет специалистам сократить количество ошибок при подаче материалов и ускорить подготовку документов.

"Новый сервис помогает заранее проверить материалы и убедиться, что пакет собран корректно. С 1 июня такой же комплект материалов требуется для предоставления на архитектурную комиссию", – отметил Овчинский.

Новый сервис разработали для экспертов градостроительной отрасли, которые работают с ТИМ-документацией и готовят материалы на получение свидетельства АГР. Они смогут в одном месте проверить комплектность файлов, моделей и аннотаций перед отправкой, а также заранее скомпилировать полный пакет документов для дальнейшей загрузки на получение госуслуги.

Кроме того, сервис помогает снизить нагрузку на команды – специалисты могут сосредоточиться на работе над проектом и соблюдении сроков. Для девелоперов и проектных организаций это позволяет сделать процесс прохождения процедур более предсказуемым и снижает риски задержек.

Ранее зампред правительства России Марат Хуснуллин и Сергей Собянин в рамках ПМЭФ подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации строительной отрасли. В частности, будет организовано взаимодействие в сфере цифрового мастер-планирования. В Москве эта работа ведется с 2024 года.

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