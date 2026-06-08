Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 18:56

Общество
Главная / Новости /

NYP: зумеры в США начали ходить на тренировочные свидания ради опыта

Зумеры в США начали ходить на тренировочные свидания

Фото: 123RF.com/gorgev

Зумеры в Нью-Йорке и других частях США начали ходить на тренировочные свидания, чтобы набраться опыта. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По данным издания, представители поколения Z устали от попыток найти идеального партнера через сайты знакомств. Вместо этого они намеренно выбирают для встреч людей, которые изначально не кажутся им привлекательными. Они ставят лайки тем, с кем в обычных обстоятельствах не стали бы встречаться, а затем организуют встречи – беседуют в кафе или прогуливаются по городу.

Цель таких свиданий – развить навыки флирта и укрепить уверенность в себе. Молодые люди рассчитывают преодолеть страх свиданий и научиться справляться с неловкими разговорами до того, как появится человек, который вызовет у них искренние чувства.

По мнению жительницы Чикаго Кристины Псарас, такая практика помогает избавиться от завышенных ожиданий. Кроме того, подобный опыт снижает планку и уменьшает вероятность того, что человек начнет проецировать фантазии на собеседника.

Ранее зумеры также начали чаще посещать церкви, чтобы найти друзей и отношения. По словам руководителя проекта "Давай повенчаемся" Константина Карагодина, такая тенденция распространена в США, однако ее уже подхватили и в России.

Эксперт пояснил, что популярность таких знакомств связана и с тем, что туда приходят люди, ориентированные на схожие ценности и стремящиеся к духовной чистоте.

Зумеры начали выбирать для отношений женщин 30–40 лет

Читайте также


обществоза рубежом

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика