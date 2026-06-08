NYP: зумеры в США начали ходить на тренировочные свидания ради опыта

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Зумеры в Нью-Йорке и других частях США начали ходить на тренировочные свидания, чтобы набраться опыта. Об этом сообщает New York Post (NYP).

По данным издания, представители поколения Z устали от попыток найти идеального партнера через сайты знакомств. Вместо этого они намеренно выбирают для встреч людей, которые изначально не кажутся им привлекательными. Они ставят лайки тем, с кем в обычных обстоятельствах не стали бы встречаться, а затем организуют встречи – беседуют в кафе или прогуливаются по городу.

Цель таких свиданий – развить навыки флирта и укрепить уверенность в себе. Молодые люди рассчитывают преодолеть страх свиданий и научиться справляться с неловкими разговорами до того, как появится человек, который вызовет у них искренние чувства.

По мнению жительницы Чикаго Кристины Псарас, такая практика помогает избавиться от завышенных ожиданий. Кроме того, подобный опыт снижает планку и уменьшает вероятность того, что человек начнет проецировать фантазии на собеседника.

Ранее зумеры также начали чаще посещать церкви, чтобы найти друзей и отношения. По словам руководителя проекта "Давай повенчаемся" Константина Карагодина, такая тенденция распространена в США, однако ее уже подхватили и в России.

Эксперт пояснил, что популярность таких знакомств связана и с тем, что туда приходят люди, ориентированные на схожие ценности и стремящиеся к духовной чистоте.