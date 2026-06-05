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05 июня, 11:10

Общество

Владелец "Абрау-Дюрсо" пожаловался на зумеров, которые не пьют алкоголь

Фото: 123RF.соm/milkos

Поколение зумеров не пьет алкоголь, но это временный фактор, заявил владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов в рамках ПМЭФ. Его слова приводит НСН.

Титов отметил, что эта тенденция прослеживается повсеместно, в том числе на западных и восточных рынках. Однако он уверен, что культура виноделия "возьмет свое".

Современная молодежь активно поддерживает тенденцию на здоровый образ жизни и всю ее атрибутику. В связи с этим зумеры в том числе демонстрируют высокий интерес к баням. Они выбирают их вместо баров, превращая в места для общения без употребления спиртного.

Как пояснила психолог Софья Сулим, бани все чаще преподносятся как элемент современного, здорового и даже модного образа жизни. Там переплетается и мейнстрим, и осознанное желание сохранять здоровье.

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