05 июня, 11:10Общество
Владелец "Абрау-Дюрсо" пожаловался на зумеров, которые не пьют алкоголь
Фото: 123RF.соm/milkos
Поколение зумеров не пьет алкоголь, но это временный фактор, заявил владелец и основной акционер группы компаний "Абрау-Дюрсо" Борис Титов в рамках ПМЭФ. Его слова приводит НСН.
Титов отметил, что эта тенденция прослеживается повсеместно, в том числе на западных и восточных рынках. Однако он уверен, что культура виноделия "возьмет свое".
Современная молодежь активно поддерживает тенденцию на здоровый образ жизни и всю ее атрибутику. В связи с этим зумеры в том числе демонстрируют высокий интерес к баням. Они выбирают их вместо баров, превращая в места для общения без употребления спиртного.
Как пояснила психолог Софья Сулим, бани все чаще преподносятся как элемент современного, здорового и даже модного образа жизни. Там переплетается и мейнстрим, и осознанное желание сохранять здоровье.