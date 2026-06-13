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13 июня, 19:14

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Reuters: Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита G7 во Франции

Трамп может встретиться с Зеленским на полях саммита G7 во Франции – СМИ

Фото: ТАСС/Zuma

На полях саммита G7, который пройдет на следующей неделе во Франции, может состояться встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По данным СМИ, Трамп будет принимать участие в рабочей сессии G7. На ее полях может состояться встреча с Зеленским. При этом двусторонняя встреча между ними не запланирована.

Ожидается, что на саммите поднимут вопрос о войне в Иране и ее экономические последствия, а также другие международные вопросы.

Ранее Зеленский заявил, что получил ответ от администрации США на свою просьбу предоставить Украине больше ракет для систем ПВО. При этом он добавил, что не может поделиться "всеми подробностями".

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио заявлял, что риск эскалации украинского конфликта сейчас выше, чем два года назад, но Вашингтон намерен передать Киеву военную помощь в рамках утвержденного пакета на 400 миллионов долларов.

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