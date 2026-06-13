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13 июня, 18:34

Происшествия

Авария произошла на химзаводе "Титановые Инвестиции" в Крыму

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Авария произошла на химзаводе "Титановые Инвестиции" возле Армянска на севере Крыма. При этом превышения предельно допустимых норм концентрации веществ нет, сообщил глава администрации города Василий Телиженко в телеграм-канале.

"Нахожусь на заводе "Титановые Инвестиции", на месте устранения аварийной ситуации. Все службы, задействованные в ликвидации, выполняют задачи по устранению аварии", – отметил он.

Глава администрации уточнил, что на месте также задействованы лаборатории. Телиженко призвал сохранять спокойствие и следить за сообщениями из официальных источников информации.

Ранее пожар произошел на газораспределительной станции недалеко от дагестанского города Кизилюрт. Факельное горение достигало 15 метров, однако позже его ликвидировали.

В связи с произошедшим газопровод был перекрыт с 718-го по 661-й километр. Кроме того, в целях безопасности власти ограничили движение на близлежащих улицах.

Руководитель центра управления регионом Исрафил Исрафилов в качестве предварительной причины случившегося назвал разгерметизацию участка трубопровода.

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