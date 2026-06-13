Количество погибших в ДТП с маршруткой в Одинцове увеличилось до двух

Фото: телеграм-канал "Типичное Одинцово"

Количество погибших в ДТП в Одинцове увеличилось до двух, сообщила ТАСС начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она отметила, что ранения получил 21 человек. По данным помощника министра здравоохранения РФ Алексея Кузнецов, в настоящий момент госпитализировано 11 пострадавших. Трое из них в тяжелом состоянии, восемь – в состоянии средней тяжести.

Он также отметил, что со специалистами федеральных центров запланированы телемедицинские консультации. Оказание медицинской помощи координируют Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Среди пострадавших несовершеннолетних нет, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

В отношении водителя грузового автомобиля, совершившего смертельное ДТП, возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Петрова отметила, что дело возбуждено в отношении мужчины 1972 года рождения следователями следственного управления УМВД России по Одинцовскому городскому округу.

Авария произошла 13 июня на 2-м километре Луцинского шоссе. Предварительно, водитель, управляющий грузовым автомобилем, выехал на встречную полосу и столкнулся с "Газелью". Установление всех обстоятельств ДТП и результаты процессуальной проверки взяла под контроль Одинцовская городская прокуратура.

