Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Мэр также добавил, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Атака БПЛА на город началась утром 12 июня. В связи с этим аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры действуют во Внуково.

В Росавиации объяснили, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства, действующих в районе авиагавани.

