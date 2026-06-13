13 июня, 16:27Мэр Москвы
Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Силы ПВО Минобороны уничтожили два беспилотника, сообщил Сергей Собянин в своем канале в МАХ.
Мэр также добавил, что в настоящий момент на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Атака БПЛА на город началась утром 12 июня. В связи с этим аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами. Аналогичные меры действуют во Внуково.
В Росавиации объяснили, что это связано с временными ограничениями на использование воздушного пространства, действующих в районе авиагавани.