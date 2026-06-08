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08 июня, 18:07

Транспорт

Расписание поездов на МЦД-4 изменится 9 и 10 июня

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расписание поездов на МЦД-4 изменится во вторник и среду, 9 и 10 июня, в период с начала движения до 12:00. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В частности, интервалы движения на диаметре увеличатся до 15 минут. На Нижегородском направлении в промежутке с 11:00 до 12:00 интервал вырастет до 40 минут. Кроме того, у ряда составов изменятся время и пути отправления.

Причина корректировок – плановые работы по капитальному ремонту путевой инфраструктуры на участке Железнодорожная – Реутов, которые проведут специалисты ОАО "РЖД".

В департаменте призвали сверяться с актуальным расписанием перед поездкой. Его можно найти на сайте и в приложении перевозчика. Информацию о пути отправления конкретного поезда можно уточнить на табло станций.

Ранее сообщалось, что в праздничные выходные, приуроченные ко Дню России, Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) и Московская железная дорога (МЖД) запустят 18 дополнительных поездов. Это позволит пассажирам выбирать удобные маршруты для поездок.

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