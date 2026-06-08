08 июня, 16:39Транспорт
Маршрут МЦ1 от "Лесопарковой" до Миграционного центра изменится с 13 июня
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Трасса маршрута МЦ1, связывающего станцию метро "Лесопарковая" и Миграционный центр, изменится с 13 июня – автобусы будут заезжать и останавливаться у станции Остафьево МЦД-2. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.
Изменения вносятся для улучшения качества обслуживания пассажиров и сокращения времени в пути. В частности, от Остафьева МЦД-2 до Миграционного центра будут курсировать сразу два маршрута – МЦ1 и МЦ.
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Кроме того, остановка у Остафьева будет перенесена с западной на восточную сторону железной дороги, а сам остановочный пункт МЦД включат в тарифную зону "Центральная", чтобы совершать поездки без доплат.
В Дептрансе подчеркнули, что пересадка с МЦД-2 на метро и МЦК бесплатна в течение 90 минут по карте "Тройка" и банковской карте. При поездке на автобусе и последующей пересадке на МЦД действует сниженный тариф.
Кроме прочего, от Остафьева МЦД-2 можно будет добраться до других остановок диаметра и пересесть на:
- Сокольническую линию;
- Замоскворецкую линию;
- Арбатско-Покровскую линию;
- Кольцевую линию;
- Калужско-Рижскую линию;
- Таганско-Краснопресненскую линию;
- Калининскую линию;
- Серпуховско-Тимирязевскую линию;
- Люблинско-Дмитровскую линию;
- Большую кольцевую линию;
- МЦК;
- МЦД-4.
Автобусы до станции МЦД и обратно станут ходить чаще, а время ожидания на остановках сократится. Гражданам напомнили, что проезд на автобусе от Миграционного центра до Остафьева МЦД-2 займет значительно меньше времени, чем до метро "Лесопарковая".
Ранее электробусы вышли на маршрут 485 в ТиНАО, они будут курсировать в трех районах. Новый маршрут проходит через четыре станции метро: "Тютчевская", "Румянцево", "Тропарево" и "Юго-Западная". На маршруте 485 по будням будут ездить восемь современных электробусов поколения А5.