Маршрут МЦ1 от "Лесопарковой" до Миграционного центра изменится с 13 июня

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трасса маршрута МЦ1, связывающего станцию метро "Лесопарковая" и Миграционный центр, изменится с 13 июня – автобусы будут заезжать и останавливаться у станции Остафьево МЦД-2. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

Изменения вносятся для улучшения качества обслуживания пассажиров и сокращения времени в пути. В частности, от Остафьева МЦД-2 до Миграционного центра будут курсировать сразу два маршрута – МЦ1 и МЦ.



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Кроме того, остановка у Остафьева будет перенесена с западной на восточную сторону железной дороги, а сам остановочный пункт МЦД включат в тарифную зону "Центральная", чтобы совершать поездки без доплат.

В Дептрансе подчеркнули, что пересадка с МЦД-2 на метро и МЦК бесплатна в течение 90 минут по карте "Тройка" и банковской карте. При поездке на автобусе и последующей пересадке на МЦД действует сниженный тариф.

Кроме прочего, от Остафьева МЦД-2 можно будет добраться до других остановок диаметра и пересесть на:



Сокольническую линию;

Замоскворецкую линию;

Арбатско-Покровскую линию;

Кольцевую линию;

Калужско-Рижскую линию;

Таганско-Краснопресненскую линию;

Калининскую линию;

Серпуховско-Тимирязевскую линию;

Люблинско-Дмитровскую линию;

Большую кольцевую линию;

МЦК;

МЦД-4.

Автобусы до станции МЦД и обратно станут ходить чаще, а время ожидания на остановках сократится. Гражданам напомнили, что проезд на автобусе от Миграционного центра до Остафьева МЦД-2 займет значительно меньше времени, чем до метро "Лесопарковая".

Ранее электробусы вышли на маршрут 485 в ТиНАО, они будут курсировать в трех районах. Новый маршрут проходит через четыре станции метро: "Тютчевская", "Румянцево", "Тропарево" и "Юго-Западная". На маршруте 485 по будням будут ездить восемь современных электробусов поколения А5.

