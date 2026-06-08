WSJ назвала удивительным экономический подъем КНДР

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Северная Корея переживает экономический рассвет, который произошел на фоне продажи северокорейцами своей продукции и поддержке Китая. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на тех, кому удалось побывать в этой стране.

В частности, процветание КНДР приносит продажа оружия. Также она импортирует много разных материалов, комплектующих и энергии благодаря обходу западных санкций.

В результате прогресса в экономике в КНДР стало лучше работать такси. В столице на дорогах можно увидеть много иномарок, в том числе китайских электромобилей.

Сервис ресторанов Пхеньяна тоже стал более удобным и разнообразным. Например, в одном из заведений можно заказывать пиццу из дровяной печи, а посетители имеют возможность расплачиваться с помощью QR-кодов.

В материале говорится, что в городе появились новые интернет-кафе, где можно поиграть в игры, и зоомагазины. За прошлый год в Пхеньяне возвели около 10 тысяч новых домов. Это больше, чем в Чикаго или Лос-Анджелесе.

За последние 12 месяцев КНДР закончила большие строительные проекты, которые были годами заморожены. Например, речь идет о новых курортном и тепличном комплексах и огромной больнице в Пхеньяне.

Власти запустили инициативу под названием "20×10". Она предусматривает ежегодное строительство новых заводов в 20 городах и округах.

Также в Северной Корее развивается сеть государственных аптек и магазинов. Таким образом, государство хочет уйти от черного рынка. Исследователь Ли Сан Ен утверждает, что в селах появляются новые рабочие места для торговцев, которые раньше занимались контрабандой.

По данным аналитических центров Южной Кореи, в порты КНДР приходят больше судов с энергоносителями, государство расширяет вместимость своих нефтехранилищ.

Кроме того, освещение в ночные часы в стране стало втрое мощнее, чем еще пять лет назад. Однако, согласно отчету ООН за 2025 год, за пределами столицы Северная Корея все еще выглядит бедной. Около половины из 26 миллионов жителей сталкиваются с недоеданием.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын является желанным гостем в России. Однако пока не ясно, когда визит политика в Москву может состояться.