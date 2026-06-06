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06 июня, 12:58

Политика

Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в России

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал лидера КНДР Ким Чем Ына желанным гостем в России. Его слова передает ТАСС.

При этом пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока нет понимания, когда лидер КНДР сможет приехать в Москву.

Ранее лидер КНДР в письме Путину назвал отношения с российским президентом "самыми бесценными" и заявил о безоговорочной поддержке его политики. Также глава КНДР выразил намерение "безусловно поддерживать" политику и решения российского лидера.

В свою очередь, Путин выразил уверенность, что Россия и КНДР совместно будут последовательно укреплять отношения всеобъемлющего стратегического партнерства. Российский лидер также выразил благодарность корейским военнослужащим, которые принимали участие в освобождении Курской области от украинских неонацистов.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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