Жители столицы увидят сближение Венеры и Юпитера 9 июня

Фото: 123RF.com/novalmub

Москвичи смогут увидеть невооруженным глазом сближение Венеры и Юпитера вечером 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

"На небе их будет разделять всего 1,5 углового градуса, что сопоставимо с тремя видимыми диаметрами лунного диска. Обе планеты можно наблюдать невооруженным глазом в западной части неба", – говорится в сообщении.

В вузе подчеркнули, что в этот период Венера будет близка к максимальной элонгации, из-за чего ее можно будет увидеть в течение около 1,5 часа после захода Солнца. В учреждении пояснили, что ее яркость связана с сочетанием малого расстояния до Земли и высокого альбедо облачного покрова.

"На небе Венера выглядит заметно ярче Юпитера", – добавили в МФТИ.

Ранее сообщалось, что россияне смогут увидеть треугольник звезд Вега, Денеб и Альтаир, которые являются светилами созвездий Лиры, Лебедя и Орла, в июне. Созвездия можно будет различить с наступлением сумерек в юго-восточной части небосклона. Треугольник звезд будет виден, несмотря на то что июнь является месяцем самых коротких ночей.

