Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июня, 19:55

Наука

Жители столицы увидят сближение Венеры и Юпитера 9 июня

Фото: 123RF.com/novalmub

Москвичи смогут увидеть невооруженным глазом сближение Венеры и Юпитера вечером 9 июня. Об этом сообщила пресс-служба Московского физико-технического института (МФТИ).

"На небе их будет разделять всего 1,5 углового градуса, что сопоставимо с тремя видимыми диаметрами лунного диска. Обе планеты можно наблюдать невооруженным глазом в западной части неба", – говорится в сообщении.

В вузе подчеркнули, что в этот период Венера будет близка к максимальной элонгации, из-за чего ее можно будет увидеть в течение около 1,5 часа после захода Солнца. В учреждении пояснили, что ее яркость связана с сочетанием малого расстояния до Земли и высокого альбедо облачного покрова.

"На небе Венера выглядит заметно ярче Юпитера", – добавили в МФТИ.

Ранее сообщалось, что россияне смогут увидеть треугольник звезд Вега, Денеб и Альтаир, которые являются светилами созвездий Лиры, Лебедя и Орла, в июне. Созвездия можно будет различить с наступлением сумерек в юго-восточной части небосклона. Треугольник звезд будет виден, несмотря на то что июнь является месяцем самых коротких ночей.

Читайте также


наука

Главное

Можно ли самостоятельно распознать поддельную брендовую вещь?

Контрафактную продукцию можно определить, например, по запаху

Читать
закрыть

Как изменился турпоток на юг России в связи с атаками БПЛА?

Эксперты уточняют: ситуация с будущими бронированиями пока не изменилась

Читать
закрыть

Что ждет отношения России и Армении после победы партии Пашиняна?

Эксперты уверены: формат отношений РФ и Армении начнет постепенно меняться

Читать
закрыть

Почему автошколы нанимают психологов для тревожных водителей?

На сегодняшний день около 80% обращений связано со страхом вождения

Чаще всего за помощью приходят люди 30–50 лет после ДТП

Читать
закрыть

В чем опасность тренда на "мам выходного дня"?

Эксперты уверены: это "предательство интересов ребенка"

Читать
закрыть

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика