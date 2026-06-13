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13 июня, 16:40

Политика

В МИД Ирана сообщили, что подписание меморандума с США в воскресенье не состоится

Фото: 123RF.com/jackf

В воскресенье, 14 июня, не состоится подписание меморандума об урегулировании конфликта с США, заявил представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

По его словам, информацию о точном времени подписания соглашения "нужно подождать". При этом он добавил, что также не исключена вероятность того, что это произойдет в ближайшие дни.

Ранее американский президент Дональд Трамп сказал о том, что Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении конфликта, но стороны должны еще подписать необходимые документы. При этом он также допускал, что сделку могут заключить в Европе в предстоящие выходные.

Багаи указывал на то, что эти слова являются "спекулятивными", и Тегеран ничего окончательно не согласовывал. Однако позже в СМИ со ссылкой на представителя МИД сообщили, что текст меморандума о взаимопонимании с США практически согласован в своих основных пунктах.

Кроме того, премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявлял о том, что мирное соглашение между США и Ираном может быть окончательно оформлено в ближайшие 24 часа.

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Сюжет: Конфликт на Ближнем Востоке
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