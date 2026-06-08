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08 июня, 18:32

Спорт

Победитель Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" Ориги завершил карьеру в 31 год

Фото: legion-media.com/DeFodi

Бельгийский футболист, победитель Лиги чемпионов в составе английского футбольного клуба "Ливерпуль" Дивок Ориги объявил о завершении профессиональной карьеры в 31 год. Соответствующее заявление спортсмен разместил на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он заявил, что достиг поставленных спортивных целей и воплотил детские мечты – выступать на больших турнирах и завоевывать самые крупные трофеи.

"Благодарен Богу за это. Спасибо болельщикам по всему миру, которые помогали мне блистать. Каждый знаковый момент, каждый гол и каждая частичка истории, которую мы создали вместе, навсегда останутся нашими. Спасибо каждому клубу, всем тренерам и товарищам по команде, которые были рядом со мной. А также моей семье и самым близким мне людям, без вас я бы не был тем, кто я есть сегодня", – написал он.

Ориги добавил, что его миссия выполнена и теперь он приступает к новому вызову.

Последним клубом в его карьере стал итальянский "Милан". Футболист вернулся в команду в 2024 году, но так и не вышел на поле в ее составе. В сезоне-2023/24 он выступал на правах аренды за английский "Ноттингем Форест". В декабре 2025 года "Милан" расторг контракт с форвардом.

За свою карьеру Ориги также выступал за французский "Лилль" и немецкий "Вольфсбург". Все свои титулы он завоевал в составе "Ливерпуля": Лигу чемпионов, чемпионат Англии, Кубок Англии, Кубок английской лиги, Суперкубок УЕФА, а также клубный чемпионат мира.

За сборную Бельгии Ориги провел 32 матча, забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи. Он участвовал в чемпионате мира 2014 года, где отметился голом в матче группового этапа против России (1:0). Тогда бельгийская команда дошла до четвертьфинала турнира.

Ранее СМИ писали, что полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич хочет завершить свою карьеру после чемпионата мира 2026 года. Уточнялось, что контракт хорватского футболиста с итальянским клубом истекает 30 июня 2026 года.

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