Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 12:54

Спорт
Главная / Новости /

Журналист Скира: Модрич объявит об уходе из спорта после чемпионата мира по футболу

Модрич закончит карьеру после чемпионата мира по футболу – СМИ

Фото: Getty Images/Marco Luzzani

Хорватский футболист, полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич хочет завершить свою профессиональную карьеру после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост в соцсети X журналиста Николо Скира.

Контракт Модрича с итальянским клубом истекает 30 июня 2026 года. Футболист в этом сезоне выходил на поле в составе "Милана" 37 раз. На его счету – 2 гола, также он 3 раза ассистировал партнерам. Ближайшие дни хорватский спортсмен проведет вместе с национальной командой, которая готовится к мундиалю.

Год назад спортсмен ушел из мадридского "Реала". В составе этого клуба он участвовал в 590 матчах, где сделал 95 результативных передач и забил 43 мяча.

Футболист 5 раз выигрывал Суперкубок, 4 раза становился чемпионом Испании, 2 раза выигрывал Кубок страны. Кроме того, он является шестикратным победителем Лиги чемпионов, 5 раз выигрывал Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Хорватии Модрич принес свой стране серебро в 2018 году и бронзу в 2022-м. На следующий год футболист стал серебряным призером Лиги наций.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи запланированы как на территории США, так в Канаде и Мексике. Ранее стало известно, что в спортивном первенстве примет участие команда из Ирана, несмотря на сложные ирано-американские отношения.

Читайте также


спорт

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика