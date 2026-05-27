Журналист Скира: Модрич объявит об уходе из спорта после чемпионата мира по футболу

Хорватский футболист, полузащитник итальянского "Милана" Лука Модрич хочет завершить свою профессиональную карьеру после чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пост в соцсети X журналиста Николо Скира.

Контракт Модрича с итальянским клубом истекает 30 июня 2026 года. Футболист в этом сезоне выходил на поле в составе "Милана" 37 раз. На его счету – 2 гола, также он 3 раза ассистировал партнерам. Ближайшие дни хорватский спортсмен проведет вместе с национальной командой, которая готовится к мундиалю.

Год назад спортсмен ушел из мадридского "Реала". В составе этого клуба он участвовал в 590 матчах, где сделал 95 результативных передач и забил 43 мяча.

Футболист 5 раз выигрывал Суперкубок, 4 раза становился чемпионом Испании, 2 раза выигрывал Кубок страны. Кроме того, он является шестикратным победителем Лиги чемпионов, 5 раз выигрывал Клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной Хорватии Модрич принес свой стране серебро в 2018 году и бронзу в 2022-м. На следующий год футболист стал серебряным призером Лиги наций.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 11 июня по 19 июля. Матчи запланированы как на территории США, так в Канаде и Мексике. Ранее стало известно, что в спортивном первенстве примет участие команда из Ирана, несмотря на сложные ирано-американские отношения.