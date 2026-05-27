Суд запретил сайтам распространять данные о расположении воинских частей

Савеловский суд Москвы признал запрещенной для распространения информацию о местах дислокации воинских частей Вооруженных сил России, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

Соответствующие данные были ранее опубликованы на пяти ресурсах. В частности, там появились сведения о воинских частях ВС РФ, а также местах их дислокации.

"Савеловский районный суд города Москвы рассмотрел административные исковые заявления о признании информации... запрещенной к распространению в Российской Федерации. Исковые требования были удовлетворены", – указали в пресс-службе суда.

Этой весной сотрудники ФСБ задержали в Белгородской области агента украинских спецслужб. По данным силовиков, мужчина собирал сведения о ситуации в приграничной зоне региона. Во время выполнения одного из заданий он узнал координаты расположения солдат и военной техники Вооруженных сил России, а затем передал информацию кураторам.

