Пенелопа Крус заявила, что думала о смерти после подозрения на аневризму

Испанская актриса Пенелопа Крус призналась, что думала о смерти после того, как у нее заподозрили аневризму головного мозга. Эту историю она рассказала на пресс-конференции в рамках Каннского кинофестиваля, сообщает "Радио 1".

Крус поделилась, что все произошло во время подготовки к съемкам фильма The Black Ball. Она надевала парик перед выходом на площадку, когда врач ей заявил о подозрении на аневризму.

"Я думала, что умираю. Это было совершенно сюрреалистично", – сказала актриса.

Проведенное позднее обследование не подтвердило наличие заболевания. Крус поблагодарила съемочную команду за поддержку в тот период.

Ранее сообщалось, что врачи дважды диагностировали австралийской певице Кайли Миноуг онкологию. В 2005 году у нее обнаружили рак груди. После удаления опухоли, курса химиотерапии и лучевой терапии она смогла победить болезнь.

Еще одно онкологическое заболевание у нее выявили в 2021 году. Миноуг не уточнила, какой именно диагноз ей поставили. С ее слов, ей повезло своевременно узнать о раке и вылечиться.