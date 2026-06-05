Заммэра Ефимов заявил, что острого дефицита рабочей силы на стройках Москвы нет

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Острого дефицита рабочей силы на стройках в Москве не зафиксировано. Об этом сообщил в интервью ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что свыше 90% специалистов, которые работают на объектах городского заказа в столице, являются россиянами. При этом дочерние фирмы привлекают рабочих из стран ближнего зарубежья, однако их доля остается небольшой.

Заммэра также указал, что столица централизованно не набирает иностранцев и не распределяет их по объектам. Решение о привлечении специалистов из Индии, Пакистана, Китая и других стран принимают подрядные организации, анализируя объемы работ и потребности проекта, пояснил он.

При этом рынок труда тщательно реагирует на экономическую ситуацию в РФ.

"Конкуренция за квалифицированного специалиста существует всегда", – подчеркнул Ефимов.

Ранее заммэра, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева заявила, что столичной экономике не хватает около 400–450 тысяч специалистов. В настоящий момент дефицит наблюдается в торговле, услугах, строительстве и ЖКХ. Однако, по ее словам, на эти отрасли нет смысла ориентироваться.

Багреева объяснила, что из-за цифровизации и новых технологий российская экономика подвергнется трансформации, поэтому будущим специалистам стоит обратить внимание на естественно-научные направления и инженерные науки.