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03 июня, 12:17

Экономика

Москва представит деловое пространство по повышению производительности труда на ПМЭФ

Фото: комплекс экономической политики Москвы

Деловое пространство "Эффективная Москва", открытое в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), позволит предпринимателям получить бизнес-консультации по повышению производительности труда. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

"Эксперты правительства Москвы помогут предпринимателям проанализировать работу их компаний по таким направлениям, как взаимодействие с внешней и внутренней средой, эффективность операционных процессов, уровень цифровизации и репутационной устойчивости, способность выявлять и устранять ограничения роста", – сказала Багреева.

В частности, гости форума познакомятся с лучшими практиками повышения производительности труда от столичных предприятий. Они узнают об эффективной оптимизации бизнес-процессов, как сократить время решения задач и о наращивании производства, как повысить эффективность работы сотрудников.
В рамках консультаций по вопросам роботизации и цифровизации эксперты рассмотрят весь процесс оптимизации – от первичной диагностики до конкретных решений. Специалисты разберут кейсы из обрабатывающей промышленности, включая пищевую, логистику строительства и туризма.

Кроме того, гости "Эффективной Москвы" смогут изучить каталог лучших решений по повышению эффективности рабочих процессов. В каталоге собраны не только прикладные универсальные и отраслевые инструменты бережливых технологий для оптимизации внутренних процессов, снижения потерь и повышения скорости работы без дополнительных вложений, но и свыше сотни готовых инструментов и решений по цифровизации и роботизации под конкретную отрасль.

Багреева напомнила, что столица участвует в проекте "Производительность труда" еще с 2022 года. За этот период участниками проекта стали свыше 500 компаний из Москвы. Большинство уже завершили внедрение бережливых технологий и достигли значительных результатов, при этом они продолжают совершенствоваться и распространять полученный опыт на другие направления бизнеса.

"Мы уверены, что богатый опыт Москвы будет востребован и полезен как предпринимателям из других регионов России, так и зарубежным гостям ПМЭФ", – резюмировала заммэра.

Петербургский международный экономический форум продлится с 3 по 6 июня. В этом году программа выстроена вокруг темы формирования новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

Ожидается, что 5 июня Владимир Путин выступит с большой речью на пленарном заседании ПМЭФ. Также планируются доклады от представителей Танзании, Узбекистана, КНР и Саудовской Аравии.

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Сюжет: ПМЭФ-2026
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