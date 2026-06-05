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05 июня, 16:56

Происшествия

Имущество кубанских экс-судей Хахалевых обратили в доход РФ

Фото: 123RF.com/danifoto

Суд в Краснодаре удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к бывшей судье Краснодарского краевого суда Елене Хахалевой, ее сестре – бывшей судье Арбитражного суда региона Наталии Хахалевой, членам их семьи и аффилированным лицам, обратив в доход государства незаконно нажитое имущество. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в MAX.

В частности, в доход РФ были обращены доли в уставном капитале четырех коммерческих организаций, 73 земельных участка, около 100 жилых и нежилых зданий и помещений, а также более чем 15,5 миллиона рублей.

"Решение суда обращено к немедленному исполнению", – говорится в сообщении.

Хахалева стала известна в 2017 году после скандала со свадьбой дочери. СМИ утверждали, что на торжество с выступлениями звезд было потрачено около 2 миллионов долларов.

Позже выяснилось, что судья более 4 месяцев не появлялась на работе, однако продолжала получать зарплату. Общий ущерб оценили в 1,2 миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве и служебном подлоге. Тогда же Хахалеву уволили с поста судьи.

В результате был наложен арест на ее имущество, родственников и 36 связанных с ними лиц. Помимо этого, в Генпрокуратуру были переданы материалы в отношении ее сестры.

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