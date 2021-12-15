Экс-судью Хахалеву подозревают в хищении более 1 млн рублей

16:03
Фото: скриншот телеканала Москва 24
Бывшая судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева похитила около 1,2 миллиона рублей, получая зарплату по подложным документам, заявил представитель главы Следственного комитета Михаил Спиваков на заседании Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) России. Об этом сообщает РИА Новости.
"Хахалева отсутствовала на рабочем месте 127 рабочих дней. При этом она обманывала сотрудников, заполнявших табеля учета рабочего времени, а позднее сама расписывалась в них", – сказал Спиваков.
По данным следствия, всего Хахалева похитила таким образом 1 миллион 195 тысяч рублей. Кроме того, по словам Спивакова, внесение ложных данных в документы имеет квалифицирующие признаки служебного подлога.
В 2020 году ВККС досрочно лишила Елену Хахалеву статуса судьи. Обращение в дисциплинарную комиссию подал председатель Краснодарского краевого суда Алексей Шипилов. В ходе проверки выяснилось, что женщина за несколько лет прогуляла почти 130 рабочих дней.
В 2017 году Хахалева уже оказывалась в эпицентре скандала, который разгорелся после публикации в интернете видео с шикарной свадьбы ее дочери. На торжестве выступили Валерий Меладзе, Сосо Павлиашвили, Вера Брежнева и Николай Басков. По разным оценкам, свадьба обошлась по меньшей мере в 4,5 миллиона рублей.
После этого судью исключили из состава президиума Краснодарского краевого суда и перевели заниматься научно-консультативной работой.
Судью Краснодарского краевого суда лишили статуса
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