Судью Краснодарского краевого суда лишили статуса из-за 128 прогулов

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Решением Высшей квалификационной коллегии судей судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву лишили данного статуса. Об этом ТАСС заявили в коллегии.

"Ей назначено наказание в виде досрочного прекращения полномочий судьи", – говорится в сообщении.

Уточняется, в ходе проверки выяснилось, что Хахалева отсутствовала на работе 128 рабочих дней. Данные дни она прогуляла за несколько лет.

Оказалось, что судья в 2017 году не рассмотрела ни одного дела. При этом в 2018 году она рассмотрела лишь пять дел. В итоге Хахалеву лишили первого квалификационного класса.

Хахалева была назначена судьей Краснодарского краевого суда в 2004 году.

Ранее на Кубани лишили полномочий судью, которая называла себя супертелочкой. Поведение судьи было расценено как нарушение закона о статусе судей, а также положения Кодекса судейской этики.