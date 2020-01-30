Путин потребовал строже наказывать чиновников-хамов

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Наказание за хамство в отношении государственных служащих должно быть строже, чем для обычных граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает Интерфакс.

"Нужно строже подходить к тем людям, которые хамят, но при этом занимают какое-то должностное положение", – подчеркнул глава государства на встрече с общественностью.

Президент напомнил, что в РФ существует закон о защите чести и достоинства граждан, который работает вне зависимости от служебного положения. Данный закон позволяет принимать соответствующие решения в отношении должностных лиц, "которых нужно выметать из органов власти и управления".

Ранее Путин поручил своей администрации рассмотреть возможность усиления ответственности за оскорбления. Поручение президент дал по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

В свою очередь, зампредседателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Николаев заявил о необходимости проработать меры материального взыскания и лишения должности за оскорбление граждан чиновниками.

