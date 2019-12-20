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Москва 24

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Общество

20 декабря, 18:58

В Госдуме предложили лишать должностей чиновников-хамов

общество

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Зампредседателя комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Олег Николаев заявил, что дополнительно стоит проработать меры материального взыскания и лишения должности за оскорбление граждан чиновниками.

"Если человек целенаправленно оскорбил гражданина, то обязательно надо рассматривать лишение его должности без права возвращения на службу. Вопрос материального наказания – тема обсуждаемая", – цитирует его ИА "НСН".

Ранее Владимир Путин одобрил идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан.

Путин подчеркнул, что человек, который хамит и оскорбляет людей, не должен работать в органах власти. "А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем", – заключил российский лидер.

Весной 2019 года депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес в Госдуму проект закона о наказании для чиновников, которые оскорбляют граждан. Так он хочет уравнять положение и тех и других.

Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента. Похожие проекты ранее внесли представители КПРФ. Они предложили штрафовать чиновников, оскорбивших отдельных граждан, а также социальные и профессиональные группы.

Старовойтов считает, что госслужащих нужно либо штрафовать на 500-800 тысяч рублей, либо арестовывать на шесть месяцев, или отправлять на принудительные работы.

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