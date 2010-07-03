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15:29

В Госдуму внесли законопроект об оскорблении граждан чиновниками

общество

15:29

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Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутат от ЛДПР Александр Старовойтов внес в Госдуму проект закона о наказании для чиновников, которые оскорбляют граждан. Так он хочет уравнять положение и тех, и других.

Документ появился в электронной базе данных нижней палаты парламента. Похожие проекты ранее внесли представители КПРФ. Они предложили штрафовать чиновников, оскорбивших отдельных граждан, а также социальные и профессиональные группы.

Старовойтов считает, что госслужащих нужно либо штрафовать на 500-800 тысяч рублей, либо арестовывать на шесть месяцев или отправлять на принудительные работы.

Однако, если оскорбление произошло во время публичного выступления или в СМИ, штрафы могут вырасти до трех миллионов рублей, а лишение свободы – до пяти лет.

По словам парламентария, уже есть немало резонансных примеров оскорбления чиновниками россиян. Старовойтов подчеркнул, что такие истории "свидетельствуют о явном неуважении к народу".

Закон о неуважении к власти был принят в марте текущего года. Отныне ресурсам с подобными публикациями грозят штрафы и ограничение доступа. Граждан, которые нарушат закон впервые, заставят заплатить от 30 до 100 тысяч рублей.

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общество

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