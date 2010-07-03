Законы о неуважении власти и фейках поддержали в Совфеде

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Комитет верхней палаты парламента по конституционному законодательству и госстроительству поддержал законы о неуважении власти и фейковых новостях, передает ТАСС.

Члены комитета рекомендовали Совфеду одобрить документы на пленарном заседании 13 марта.

Авторами обеих инициатив стали глава комитета Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Дмитрий Вяткин.

Документ о блокировке недостоверных и искажающих факты новостей запрещает распространение фейков в СМИ и интернете, если они могут навредить жизни, здоровью и имуществу граждан. Если любое сетевое издание опубликует такие сведения, генпрокурор или его заместители вправе потребовать от Роскомнадзора ограничить доступ к ресурсу.

Тогда редакцию интернет-СМИ обяжут удалить фейк. Если владельцы сайта проигнорируют требования, их оштрафуют.

Для граждан размер штрафов составит от 30 до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц – от 60 до 200 тысяч рублей. При этом юрлицам придется заплатить от 200 до 500 тысяч рублей.

Второй документ посвящен блокировке в интернете материалов, которые оскорбляют общество, государственные символы и институты власти. Ресурсам с подобными публикациями грозят штрафы и ограничение доступа.

После обнаружения материалов, которые попадают под запрет, Роскомнадзор определит провайдера хостинга и сообщит ему о нарушении. Уже провайдер должен будет связаться с владельцем ресурса и попросить удалить материалы. Тех, кто не подчинится, ждет блокировка.

Граждан, которые нарушат закон впервые, заставят заплатить от 30 до 100 тысяч рублей. Если история повторится, штраф вырастет до 100–200 тысяч рублей. В дальнейшем он может увеличиться до 300 тысяч рублей.

Ранее Совет по правам человека попросил сенаторов доработать законы принятые Госдумой о фейках и оскорблении госсимволов. Эксперты, которые изучили документы, нашли расхождения с Конституцией РФ.