Принят пакет законов об аресте за оскорбление госсимволов в Сети

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Депутаты Госдумы 7 марта приняли в третьем чтении пакет законов о блокировке ресурсов с публикациями, которые оскорбляют государственные символы РФ. Кроме того, парламентарии утвердили наказание за нарушение новых норм, передает Агентство "Москва".

Положения из первого документа дополнят закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Отныне там появится статья, предусматривающая ограничение доступа к сведениям, предназначенным для широкого круга лиц. Речь идет об информации, где содержится явное неуважение к обществу, государству, официальным символам страны и органам власти.

Если материалы с оскорблениями будут обнаружены в Сети, генпрокурор или его заместители должны потребовать от Роскомнадзора принять меры по удалению указанных публикаций и по ограничению доступа к сайту.

А вот представители Роскомнадзора должны будут определить провайдера хостинга, на котором размещены оскорбительные материалы, и уведомить его об удалении информации с ресурса. На выполнение этого требования владельцам сайтов отведено не более суток. Если они не подчинятся, доступ к ресурсу ограничат.

При этом разблокировать ресурс можно будет только после удаления информации, оскорбляющей госсимволы.

Второй закон вводит административную ответственность за оскорбление госсимволов, человеческого достоинства и общества. В частности, за неуважительные публикации предусмотрены штрафы от 30 до 100 тысяч рублей. А вот повторное нарушение повлечет наложение штрафа от 100 до 200 тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.

Тем, кто разместит подобные публикации более двух раз, светят штрафы от 200 до 300 тысяч рублей либо арест на срок до 15 суток.

В четверг Госдума также приняла закон о фейковых новостях. В документе прописан запрет на распространение в интернете "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан".