Госдума приняла закон о фейковых новостях

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Госдума 7 марта приняла в третьем, окончательном чтении пакет законов о штрафах за фейковые новости. Авторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с первым заместителем председателя комитета по развитию гражданского общества Дмитрием Вяткиным ("Единая Россия").

Устанавливается запрет на распространение в интернете "недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан". Также запрещается распространение такой информации, если она вредит имуществу, угрожает общественному порядку и безопасности либо создает угрозу функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной, социальной инфраструктуры, банков, объектов энергетики, промышленности или связи.

В случае публикации подобной информации на информационном ресурсе, зарегистрированном в соответствии с законом РФ "О СМИ" как сетевое издание, генеральный прокурор или его заместители обращаются в Роскомнадзор с требованием принять меры. Роскомнадзор уведомляет редакцию о необходимости удалить недостоверную информацию. Кроме того, ведомство фиксирует дату и время направления уведомления редакции. За распространение фейковых новостей вводятся штрафы до 1,5 миллиона рублей.

Также в четверг Госдума приняла закон о блокировке в интернете материалов, оскорбляющих государственные символы РФ. К ним относятся также институты власти. В документе определяется порядок ограничения доступа к информации, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность. Наказание предусматривается за "неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

В конце февраля в Госдуме предложили вывести СМИ из-под действия закона о фейковых новостях. Такое предложение высказал глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин. Он заявил, что действие этого закона не стоит распространять на "традиционные медиа", поскольку их нынешний режим регулирования уже и так достаточно эффективен.