В Госдуме предложили вывести СМИ из-под действия закона о фейках

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Госдуме призвали вывести СМИ из-под действия закона о фейковых новостях. С таким предложением выступил глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин, передает РИА Новости.

Такую поправку депутат внес ко второму чтению законопроекта. По мнению Левина, действие нового закона не стоит распространять на "традиционные медиа", так как их нынешний режим регулирования уже "достаточно эффективен против фейков".

Законопроект о запрете распространения фейковых новостей парламентарии приняли в первом чтении в конце января 2019 года. А в середине февраля авторы документа внесли в Госдуму поправки о штрафах.

В первой редакции для граждан был предусмотрен штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Максимальные санкции ожидали юридических лиц – штраф до миллиона рублей и конфискация оборудования. В поправках же оговорены конкретные случаи применения наказания, включая самые драматические ситуации.

В частности, если фейковая информация повлечет "создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры", виновным гражданам грозит штраф до 300 тысяч рублей, должностным лицам – до 600 тысяч рублей, а юрлицам – до 1 миллиона рублей.

Наказание будет еще более суровым, если из-за недостоверной информации погибнет или пострадает человек, либо произойдет массовое нарушение общественного порядка. В этих случаях штраф для граждан может составить от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 600 тысяч до 900 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей. При этом отмечается, что к автору публикации в Сети не будут применять санкции, если он сам проверил и подтвердил достоверность сведений.