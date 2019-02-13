За фейк-ньюс предложили штрафовать

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Авторы законопроекта о запрете распространения фейковых новостей внесли в Госдуму поправки о штрафах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию документа.

В первой редакции законопроекта для граждан было предусмотрено наказание в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей. Максимальные санкции ожидали юридических лиц – штраф до миллиона рублей и конфискация оборудования.

Внесенные поправки оговаривают конкретные случаи наступления ответственности, в том числе самые драматические ситуации.

Если недостоверная информация непосредственно повлечет "создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры", то виновным гражданам грозит штраф до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – до 600 тысяч рублей, для юрлиц – до 1 миллиона рублей.

Более суровое наказание грозит в том случае, если в результате недостоверной информации погибнет человек, либо будет причинен вред здоровью или имуществу, либо произошло массовое нарушение общественного порядка. В этом случае штраф для граждан может составить от 300 тысяч до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 600 тысяч до 900 тысяч рублей, для юридических лиц – от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей.

Законопроект приняли в первом чтении в конце января. Перед парламентариями выступила член Совета Федерации Людмила Бокова. По ее словам, предлагаемые нормы не создают оснований для злоупотребления их применения. Если автор публикации в Сети сам проверил и подтвердил достоверность сведений, "как это работает в СМИ", санкции к нему применяться не будут.

Депутаты поддержали концептуально законопроект, но считают, что он требует дальнейшего обсуждения и доработки. Ко второму чтению авторы инициативы должны существо доработать документ.