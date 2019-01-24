Госдума поддержала штрафы до 1 млн рублей за фейковые новости

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете публиковать в интернете недостоверные новости. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Перед парламентариями выступила член Совета Федерации Людмила Бокова. По ее словам, предлагаемые нормы не создают оснований для злоупотребления их применения. Если автор публикации в Сети сам проверил и подтвердил достоверность сведений, "как это работает в СМИ", санкции к нему применяться не будут. "Новый состав административного правонарушения предполагает возможность привлечения к административной ответственности только в результате умышленных действий", – подчеркнула Бокова.
Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что депутаты поддерживают концептуально законопроект, но считают, что он требует дальнейшего обсуждения и доработки. Ко второму чтению авторы инициативы должны существо доработать документ.
Пакет законопроектов был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Предполагается запретить публикацию в СМИ и интернете недостоверной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры или же наступления других тяжких последствий.
За это предлагается прописать санкции в виде штрафов для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц – от 400 тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.
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