Доработать законы о фейках и оскорблении госсимволов попросили в СПЧ

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Принятые Госдумой законы о борьбе с распространением фейковой информации и штрафах за оскорбления государственных символов раскритиковали эксперты, нашедшие расхождения с Конституцией РФ. В связи с этим Совет по правам человека попросил доработать документы.

Письмо, в котором упомянута избыточность введенных ограничений свободы слова и мнений, направлено в Совет Федерации, сказано на сайте СПЧ.

Представителей Совета настораживает правовая неопределенность понятий, допускающая произвольное толкование законов. Этого, наряду с несоответствием новых требований конституционным нормам, по мнению экспертов, достаточно для отклонения законов в представленном виде.

СПЧ предлагает Совфеду направить обе инициативы на доработку в рамках согласительной инициативы.

В конце прошлого года председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас и группа парламентариев внесли в Госдуму проект, который устанавливает механизмы блокировки распространения фейков. Еще один документ вводит административную ответственность за распространение лжи в СМИ и интернете.

В марте эти нормы были приняты нижней палатой парламента, также одобрившей закон об оскорблении власти и государственных символов.