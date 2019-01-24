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14:56

За оскорбления в адрес общества и государства будут штрафовать

власть

14:56

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Госдума приняла в первом чтении пакет законопроектов о борьбе с оскорбительными публикациями в интернете в адрес общества, государства и госсимволов.

Проект внес в Госдуму сенатор Андрей Клишас вместе с другими сенаторами и депутатами. Если закон примут, прокуратура сможет выносить решения о блокировке сайтов с оскорблениями государства и общества.

Второй проект закона предлагает ввести административное наказание за оскорбительные публикации в интернете в адрес общества, государства и госсимволов. За это могут грозить штрафы от одной до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Ранее депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о запрете публиковать в интернете недостоверные новости. Председатель комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин сообщил, что депутаты поддерживают концептуально законопроект, но считают, что он требует дальнейшего обсуждения и доработки. Ко второму чтению авторы инициативы должны существо доработать документ.

Пакет законопроектов был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Предполагается запретить публикацию в СМИ и интернете недостоверной информации, которая создает угрозу жизни и здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры или же наступления других тяжких последствий.

За это предлагается прописать санкции в виде штрафов для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц – от 30 до 50 тысяч рублей и для юридических лиц – от 400 тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией предмета административного правонарушения.

власть

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