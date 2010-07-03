Путин поддержал идею наказания чиновников за оскорбления граждан

Фото: ТАСС/Михаил Климентьев

Президент России Владимир Путин одобрил идею введения ответственности для чиновников за оскорбления граждан. Об этом сообщает ТАСС.

К главе государства обратился член Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов. Он напомнил о законопроекте об оскорблении чести и достоинства полицейского. "Но у нас раздражителем является оскорбление чести и достоинства гражданина. Не только со стороны силовиков, но посмотрите, сколько в интернет выбрасывается по чиновникам", – подчеркнул правозащитник.

Он предложил разработать поправки в закон о государственной службе, чтобы основанием для увольнения могло выступать оскорбление чести и достоинства гражданина.

"Я согласен, надо продумать детали, посоветоваться с экспертами", – ответил президент.

Путин подчеркнул, что человек, который хамит и оскорбляет людей, не должен работать в органах власти. "А как это отрегулировать в нормативной базе, давайте подумаем", – заключил российский лидер.

Ранее депутат Александр Старовойтов внес в Госдуму проект закона о наказании для чиновников за оскорбления граждан. Парламентарий посчитал, что госслужащих нужно либо штрафовать до 800 тысяч рублей, либо арестовывать на шесть месяцев, либо отправлять на принудительные работы.

