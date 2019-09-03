Из-за каких высказываний пострадала карьера российских чиновников

Главу пресс-службы иркутского правительства Ирину Алашкевич отстранили от работы. Поводом стало появление в интернете аудиозаписи, на которой, предположительно, она грубо высказывается о пострадавших от паводка в Тулуне людях. Вспоминаем случаи, когда высказывания испортили российским чиновника карьеру.

"Одеты черт-те как, два класса образования"

Фото: соцсети

Руководитель пресс-службы правительства и губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич, которую обвинили в оскорблении жертв наводнения в Тулуне, была отстранена от работы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя сложившуюся ситуацию. Отстранение женщины также подтвердили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

В августе в интернет попала аудиозапись, где, предположительно, Алашкевич грубо говорит о встрече с президентом страны жителей региона. На записи слышен женский голос, который называет людей "бичевней". "Вы бы видели, как они одеты! Одна пришла на каблуках, в черном − и белые носочки. Эта шляпа у нее… Одеты черт-те как, два класса образования", − говорит женщина. Сама Алашкевич все обвинения отрицает. По ее словам, запись является фальшивкой.

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко инициировал служебное расследование в отношении главы пресс-службы. По данным властей, проверка пока не завершена. При этом уже сейчас отмечается, что в аудиозаписи были выявлены признаки монтажа. По словам иркутского губернатора, запись необходимо отправить на дополнительную экспертизу.

Ранее Владимир Путин встретился с пострадавшими от паводка в Тулуне. Президент заявил, что считает проявлением непорядочности грубости в отношении людей, которые, предположительно, позволила себе Алашкевич.

В конце июня в регионе начался паводок, который унес жизни 25 человек. В 107 населенных пунктах оказались подтоплены 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Также вода повредила 22 автомобильных моста.

"Вам государство в принципе ничего не должно"

Ольга Глацких. Фото: ТАСС

В 2018 году в Кировграде Свердловской области прошла встреча с волонтерами молодежных объединений, на которой теперь уже экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких сделала спорное заявление. Она высказала мнение, что "среди молодежи складывается почему-то такое понимание, что государство нам все должно. Нет, вам государство в принципе ничего не должно".



Ольга Глацких экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать.

Запись с этой встречи была опубликована в интернете и собрала массу негативных комментариев. Позже чиновница извинилась за высказывание. Губернатор области Евгений Куйвашев подписал распоряжение об отстранении Глацких от должности на время проведения служебной проверки. Позднее департамент чиновницы упразднили. Было создано новое министерство образования и молодежной политики региона, куда он вошел.

А позднее стало известно, что чиновница получила выговор и вернулась к работе. Однако в конце года Глацких все же ушла в отставку. Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области опубликовала в Сети "приветственное письмо", в котором написала, что покинула свой пост.

"Макарошки стоят всегда одинаково"

Бывший министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова. Фото: saratov.gov.ru

Также в 2018 году на заседании комитета по социальной политике Думы Саратовской области обсуждалось повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров. На нем завязался спор между депутатом от КПРФ Николаем Бондаренко и теперь уже экс-министром труда и занятости области Натальей Соколовой. Бондаренко вызвал женщину на "потребительскую дуэль", предложив попробовать прожить на эти деньги.

Она заявила, что 3,5 тысячи рублей в месяц "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей". На замечание о том, что в России длинная зима и люди не могут наедаться в прок, например, овощами, уже бывший чиновник ответила: "Это не проблема, макарошки стоят всегда одинаково".

Опубликованная запись спора набрала много просмотров на YouTube, и спустя короткое время начальник пресс-службы губернатора области Нина Попова заявила о том, что министр отправлена в отставку.

Что интересно, после спора с Соколовой Бондаренко в качестве эксперимента в течение месяца питался на 3,5 тысячи рублей. Мужчина похудел на семь килограммов.

"Вопли жителей в расчет приниматься не будут"

Проектное решение. Фото: пресс-служба ЗСЖД

В 2013 году в центре Новосибирска рабочие начали вырубать деревья перед административным зданием РЖД. Жители ближайших домов попытались помешать рабочим, и после общения с администрацией города работы были приостановлены. Позже тогда еще начальник главного управления благоустройства и озеленения городской администрации Новосибирска Иван Митряшин прокомментировал ситуацию. Он заявил, что проект был согласован, есть подпись главного архитектора Новосибирска.



Иван Митряшин экс-начальник главного управления благоустройства и озеленения городской администрации Новосибирска При чем тут жители? Это здание управления железной дороги, жители вообще живут на другой стороне дороги. Их это вообще никак не касается. Сквер находится на содержании железной дороги. Реконструкция продолжится... Никакие вопли жителей в расчет приниматься не будут, потому что есть специалисты.

Вскоре на встрече с журналистами на тот момент мэр Новосибирска Владимир Городецкий заявил, что Митряшин был уволен за свое высказывание. По его словам, решать вопросы по благоустройству без диалога с людьми невозможно, а подобные высказывания недопустимы для чиновника любого уровня.

"Чем мы обязаны этим узникам?"

Экс-депутат Смоленского горсовета Андрей Ершов. Фото: smolensk-i.ru

В 2012 году в Смоленске ввели бесплатный проезд для ветеранов войны и приравненных к ним категорий граждан, но не распространили его на малолетних узников нацистских концлагерей. По этой проблеме была собрана профильная комиссия, аудиозапись с ее заседания попала в интернет. На ней тогда еще депутат Смоленского горсовета Андрей Ершов на предложение наделить льготами и узников концлагерей ответил: "Чем мы обязаны этим узникам? Что их не добили?"

В ответ на поднявшееся возмущение мужчина написал заявление о сложении с себя полномочий главы комиссии горсовета по этике, а также заявление об увольнении из МУП "Заднепровский продовольственный рынок". Сам мандат депутата Ершов тогда сдавать отказался. На это он сказал: "Я своих избирателей, своих бабушек и дедушек на растерзание не отдам".

В связи с высказываниями на депутата было подано несколько гражданских исков, по которым суд обязал его выплатить по 10 тысяч рублей двум женщинам, выжившим в концлагере. Ершов подал апелляцию, по которой решение о выплате было отменено. Сейчас Ершов уже не является депутатом смоленского горсовета.

"Что этим идиотам объяснять"

В 2011 году на тот момент глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов рассказал о неоднократных жалобах пенсионерки Тамары Дубовик. По его словам, женщина много раз просила сделать во дворе бордюры и заняться дворовой территорией. В ответе на одно из ее обращений начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Нина Могучева заявила: "Что этим идиотам объяснять, они ничего не понимают".

После проведенной проверки факт высказывания подтвердился, и было принято решение об увольнении чиновницы. "Налицо обычное чиновничье хамство", – прокомментировал Кондрашов и пообещал, что и впредь за подобными жалобами будет следовать увольнение.

Неуважение прав иммигрантов

Бывший пресс-секретарь ФМС Константин Полторанин. Снимок с видео: bbc.com/russian

Также в 2011-м тогда еще пресс-секретарь Федеральной миграционной службы Константин Полторанин давал интервью русской службе BBC. В основном оно было посвящено узкой теме центра для иммигрантов в Пермском крае, на который поступали жалобы. Последним вопросом журналист BBC уточнил, не хочет ли Полторанин сказать что-либо, что не затронули в интервью. Мужчина ответил, что "на кону ведь стоит в принципе выживание белой расы и в России этот вопрос ощутим".





Константин Полторанин бывший пресс-секретарь Федеральной миграционной службы Нужно строить отношения таким образом, чтобы смешение кровей шло в правильном режиме.

Практически сразу было принято решение об увольнении Полторанина с должности пресс-секретаря ФМС. Позже, по сообщениям СМИ, отстранение от должности назвали логичным и необходимым действием в Кремле. Генсек ООН также приветствовал это увольнение и заявил о необходимости уважать права иммигрантов и беженцев.