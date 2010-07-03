В Госдуме раскритиковали слова волгоградского депутата о низких пенсиях "алкашей"

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат от ЛДПР Ярослав Нилов в разговоре с порталом Москва 24 раскритиковал заявление Волгоградского депутата областной думы Гасана Набиева о том, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". По словам Нилова, само высказывание не соответствует "объективной действительности". Депутат пояснил, что, например, некоторые люди с низкой пенсией могли быть "жертвами обстоятельств", поскольку работодатель платил им в конвертах.
"И что, называть этого человека пьяницей и тунеядцем, когда он работал, но работодатель неофициально обеспечивал ему занятость, а другой работы просто не было? Хотя этот гражданин с удовольствием получал бы белую зарплату, знал бы, что у него формируется пенсия", – отметил парламентарий.
Поэтому юридически и фактически это абсолютно не верно, а с морально-нравственной точки зрения возмутительно, некорректно и оскорбительно.
Ярослав Нилов
председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов
Нилов также привел в пример коренные малочисленные народы Севера, которые, по его словам, всю жизнь в сложнейших природно-климатических условиях работают и занимаются промыслом.
"Например, те, кто проживают на Чукотке, занимаются промыслом, китобойней. У них официально пенсия не формируется, они являются получателями государственной социальной пенсии. И она также доведена до прожиточного минимума. Эти люди разве тунеядцы и пьяницы? Они всю жизнь в тяжелейших условиях работают и зарабатывают своим трудом себе на жизнь, ведя традиционный для них образ жизни и являясь гражданами РФ", – подчеркнул депутат.
Ранее появилось видео с заседания Волгоградской областной думы, на котором Набиев заявил, что пенсии в восемь тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". По его словам, те, кто "работал нормально", получают пенсии в размере 20–25 тысяч рублей и более. Позднее депутат принес извинение за свое высказывание.
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